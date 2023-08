Uforia #NewMusicPicks: Karol G, Rauw Alejandro, Llane, Virlán García y muchos más lanzan música nueva

¡Nuestra Bichota is back and better than ever! La Colombian queen, Karol G llega full force con su nuevo disco, “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”. Llamándolo un season de perreo, bellaqueo y también romantiqueo, este nuevo proyecto musical trae 10 temas y cuenta con collabs fuera de este mundo junto a colegas como Peso Pluma, Kali Uchis, Young Miko y muchos más. Are you ready to dance junto a Karol G?