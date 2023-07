Grupo Firme tiene nuevo integrante y pocos lo sabían

“Les cuento brevemente cuando yo tenia 12 años tenia el sueño de grabar en un estudio y al preguntar precio recuerdo que me dijeron que 3,500 por tema y que si no tenía grupo tenía que pagar 400 pesos por cada musico para que me grabaran , mi papá un poco triste me dijo que no se podía y nos retiramos 💔 yo no deje eso así , así que me iba al mercado municipal de mi pueblo a pedir apoyo a los comerciantes , esos comerciantes que hoy son mis amigos y los llevo en el alma por su gesto de apoyo hacia mi persona 🙏🏻 acomplete los 3,500 pesos con lo que pedí y lo que pudo darme mi papá y aprendí a tocar todos los instrumentos , para ahorrarle ese dinero a mi viejo y yo solo grabar mi música 😀” comenzó contando el nuevo bajista