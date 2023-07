"F*ck Regional": Carin León lanza movimiento para que dejen de llamar Regional a todos los géneros

“Hace bastante tiempo que grandes artistas vienen trabajando en cambiar el género "regional mexicano" y quitarle lo "regional", y siento que muchos no están entendiendo el post de Carin, y que se está malinterpretando su propósito... estamos orgullosos de nuestras raíces, y siempre va a haber algo de nuestras raíces en la música que hagamos... pero ya no es un género regional (que viene de la palabra "región" pa que quede claro) ya no es una música que solo se escucha en Sinaloa, o en Sonora, o en la región correspondiente a cada artista, literalmente estamos hablando de un género que como bien lo dice Carin, es escuchado en todo el mundo y es más que nada esa la intención del post, a mi percepción, que ya no se le diga "regional" al género mexicano, incluso amazon hasta ha hecho eventos al respecto y se le llama "gen mex"(género mexicano) y es con la misma intención creo yo”, comentó el usuario waltergaxioladecreto en la publicación del artista.