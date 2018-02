Heridas abiertas: un exrepresentante insulta con dureza a Julión Álvarez y él decide callar

El autor de esos insultos no aclaró por qué decidió gabrar el video ahora, años después del inicio de sus problemas con Julión, y se limitó a explicar que la gente quería saber su opinión. Chávez no estaba disponible para hacer comentarios en el momento en el que Univision Entretenimiento contactó con su oficina.

“No se trata hablar mal del Julión (sic) y quiero contestar siendo neta, y aunque estuve buscando un adjetivo bueno para él, no encontré ninguno. Hasta pensé, ¿será buen cantante?, pero no, no encontré ninguno bueno”, dice el empresario regiomontano al inicio de la grabación.