(Exclusiva) El año del "garrotazo en la nuca": Julión Álvarez confiesa qué aprendió y cómo sufrió en 2017

El año 2017 será difícil de olvidar para Julión Álvarez ya que luego de un intenso arranque cosechando éxitos con sus temas ‘Esta noche se me olvida’ y ‘Afuera está lloviendo’, en agosto todo cambió cuando su nombre y el del futbolista Rafael Márquez aparecieron en una lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntas operaciones ligadas con tráfico de drogas y lavado de dinero.

Sus cuentas bancarias fueron congeladas; sus redes sociales, canceladas y, además, se quedó sin posibilidad de grabar discos con su casa discográfica y sin concluir su gira por Estados Unidos. Él recibió la noticia en su rancho en Chiapas, con amigos y de festejando. Trató de mantener la calma, restarle importancia a los hechos (incluso en una rueda de prensa donde negó tener nexos con el tráfico de drogas), aunque ya en diciembre confesó a Univision Entretenimiento que la acusación de las autoridades estadounidense sí le causó un gran impacto.



"Recibí un garrotazo en la nuca que dolió", declaró Julión, quien ha tratado de seguir luchando por su proyecto musical.

"No me puedo dejar caer, al contrario, ahora debo trabajar más porque no solo es Julión Álvarez, hay mucha gente que depende de mí y de este proyecto que se llama 'Julión Álvarez y su Norteño Banda'”, dijo el artista al que toda esta situación le ha servico para aprpender a "tener paciencia" y "llevar las cosas con tranquilidad".



"Un año de muchas enseñanzas"



Al hacer un balance de 2017, el llamado ‘Rey de la taquilla’ rescató lo positivo, el apoyo de la gente, ya que en lo laboral -al menos en México- cerrará el año con récords de audiencia en varias plazas mexicanas. Para 2018, Julión espera que las puertas de EEUU se vuelvan a abrir (ahora no puede hacer negocios en este país) y que su carrera pueda volver a la normalidad.

“Han sido momentos complicados y este asunto me ha perjudicado más en lo profesional que en lo personal, sobre todo porque no puedo usar mis redes sociales, pues a raíz de esto hay mucha gente que está tratando de engañar al público abriendo cuentas falsas a nombre de Julión Álvarez”, manifestó.



"Gracias a Dios no soy tan negativo: cuando las cosas se dan es por algo. Dios nos manda pruebas, si Dios nos manda detallitos es porque hay que aprenderles”, dijo.



Álvarez reiteró que, tal como lo dijo en la primera conferencia que ofreció luego de que detonara el problema con las autoridades en Estados Unidos, está dispuesto a declarar en el momento que sea requerido, pues el insiste en que no ha cometido ningún tipo de delito.



Así fue la reaparición de Julión Álvarez en megaconcierto de la Ciudad de México



“Hasta donde sé no hay acusación ni delito, solo me están vinculando con supuestos testaferros, pero no estoy incluido en ninguna averiguación previa en México y vuelvo a repetir: todo está en manos de los abogados y vamos paso a pasito”, reiteró.

La Navidad de Julión

Sobre si habrá algún cambio en la manera de celebrar la Navidad de este año, Julión muy seguro comentó: “Esto no tiene que afectar a la familia, eso no debe cambiar las cosas. He tenido la oportunidad de estar en mi pueblo, con mi mamá y con mi papá, y yo soy quien debe estar fuerte y tranquilo para que mi familia también lo esté”.