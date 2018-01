Julión Álvarez ya entregó las pruebas de su inocencia a EEUU y México

A cinco meses de que Julión Álvarez fuera vinculado con el crimen organizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cantante concedió estratégicas entrevistas a televisoras mexicanas para informar los avances de las investigaciones en el caso, en las que aseguró que él ha concluido con la entrega de pruebas a las autoridades y solo espera la resolución.

En charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, Álvarez explicó cómo ha cambiado su vida a partir del 19 de agosto de 2017, cuando le fue informado que estaba en una lista de personas qeu actúan como prestanombres del narcotráfico junto con el futbolista Rafael Márquez, por lo que ambos fueron relacionados con el narcotraficante mexicano Raúl Flores Hernández.



Este es el rancho donde Julión Álvarez se refugia del resto del mundo Julio César Álvarez Montelongo, un hombre que nació y creció en el campo y que en cuanto puede regresa para alejarse de todo lo que la fama le rodea. Foto: Eleazar Ramos | Univision 0 Compartir A Julio le encantan los animales, desde niño aprendió a ordeñar, a montar, a pastorear y disfrutar de la naturaleza. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir En su rancho existe ganado de diferentes tipos, desde vacas, cebús, toros, además de caballos, borregos y perros. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por donde uno voltée existen árboles y plantas de diversos tipos, las frutas se alcanzan con la mano. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Julión es amante de la adrenalina y la velocidad y en su 'racer', recorre el campo, los valles, cerros y montes de su tierra. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Paisajes como este sobran al llegar al rancho del cantante de regional mexicano. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todo es verde en su tierra, y él disfruta del entorno: "Siempre hay algo qué hacer en el rancho". Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Con su todoterreno Julión checa los sembradíos, las plantaciones y todo lo que sucede en su propiedad. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Existen vistas increíbles del valle chiapaneco que se contemplan desde la propiedad de Julión. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una de las montañas que se ven desde la hacienda del cantante de regional mexicano. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Cuando está en su rancho, Julión también le entra a los trabajos domésticos. En esta imagen se le ve echando una mano en tareas de remodelación de su casa. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir



Recordó que ese día él estaba en un cerro, allá en su rancho de Chiapas (sureste mexicano) con su padre y unos amigos, y al llegar a la cima del mismo, se dio cuenta de que su celular tenía señal y de pronto como cascada le comenzaron a llegar mensajes respecto a dicha noticia. Además se dio cuenta de cómo sus redes sociales se habían inundado con miles de mensajes.

“Vi como el semblante de mi padre cambió, agradezco a Dios que desde ese momento me dio calma y paciencia, solo le dije a mi ‘Api’ (así le dice a su papá): ‘Sepa que el hijo que usted conoce ese soy yo, no pasa nada, si necesitan pruebas las vamos a presentar’”.

"Con este asunto he aprendido a disciplinarme"

Relató que se ha disciplinado como nunca respecto a lo que le ordenan las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos; el proceso ha sido largo, pero han ido, junto con sus abogados, paso a paso, sin presionarse ni precipitarse. El cantante señaló que si se presentó meses después a declarar voluntariamente con las autoridades mexicanos fue por lo mismo, por llevar orden en el proceso.



“He aprendido a disciplinarme, Dios me ha ayudado con eso, y si las autoridades no me dejan trabajar o usar mis cuentas nosotros acatamos, sobre todo si se trata de acatar leyes. Mis amigos me dicen que estoy loco, sí, pero loco disciplinado”.





A pregunta expresa de la periodista, sobre si sus amigos le habían dado la espalda o se habían alejado de él, explicó que ellos no se alejaron, que fue él quien les pidió que se alejaran, asegurando que tiene muchos conocidos empresarios, políticos y personajes públicos y exitosos a quienes les pidió que por el momento no se le “arrimaran”.

“Pa' qué se arriman, sé que no tiene nada de malo, pero para qué le buscamos, pero ellos saben que seguimos siendo amigos”.

Añadió que desafortunadamente con las redes sociales todo se puede malinterpretar y “en un ratito le pegan cachetadas a uno”.

"Gracias a Dios lo que recibí no fue un balazo"

Reiteró que está tranquilo, que todo lo que tenía que hacer de su parte y de la parte de sus abogados ya está hecho, sabe que es un tema delicado de procedimientos, de tiempos, de plazos y a eso se han acatado desde la primera charla que tuvo con los medios mexicanos luego de que se detonó la noticia.



“Tenemos fe con la ley y lo único que les puedo decir es que estoy a toda madre, estoy bien, aprendiendo de todas estas experiencias y si antes ganaba 100 pesitos por tres canciones, ahorita con este 'guamazo' (golpe) que nos dieron yo voy a cantar a donde me lleven, pues gracias a Dios lo que recibí no fue un balazo”.

