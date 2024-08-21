Marc Seguí: el regreso a la música con un nuevo estilo y más maduro
El cantante español habló con Uforia Music sobre su más reciente sencillo 'No Haberte Conocido' con el que comienza su año musical luego de varios meses preparando la nueva etapa de su carrera.
Hace unas semanas tu nuevo sencillo 'No Haberte Conocido', ¿cómo ha recibido tu público esta canción?
Pues increíble, increíble, la verdad que es de esas canciones que cuando vas a sacarlas sabes que, bueno, hay canciones que sabes que van a tener más reconocimiento o no, y yo creo que con estas canciones ya enseguida supe que sí, que le iba a gustar muchísimo a la gente, es una canción muy especial, muy diferente en mi carrera, también hacía mucho tiempo que no venía con música, entonces ha sido como empezar un poco el año de repente en junio.
¿Qué te inspiró a regresar después de esa breve pausa de unos meses sin sacar canciones?
Ha sido una pausa más que nada para seguir un poquito más centrado, dejar un poquito de lado las redes y estar un poquito más centrado en hacer repertorio para lo nuevo, para el nuevo imaginario, para mi nuevo yo, digámoslo de alguna manera. Estoy empezando con un proyecto nuevo ahora, justo, y sentía que necesitaba ese espacio un poquito para refrescar un poquito la mente, para nutrirme, para inspirarme y empezar a hacer como cosas que encajarán con el nuevo proyecto.
¿Cómo describirías este nuevo ciclo, esta nueva época artística y estética que estás comenzando?
Este sencillo no entrará en esta nueva época, pero bueno, sí que tiene tintes de lo que va a ser, es algo un poquito más urbano, algo que considero un poco más maduro, estoy recuperando cosas de que también echaba de menos, que hacía a lo mejor más al principio de mi proyecto, venía a hacer como muchísimos singles más pop y demás, y pues ahora como que me apetecía cambiar un poquito los géneros, buscar sonidos diferentes, cosas que me inspiraran un poquito más, sobre todo hacer cosas que inspiran a la gente, es mi objetivo.
‘No haberte conocido’, fusiona sonidos del urbano y del regional mexicano, ¿qué te atrajo del regional mexicano para incluirlo en tu nueva canción?
Yo siempre digo que esta canción como que me ha hablado a mí, yo siempre como que entro al estudio normalmente con una idea muy clara de lo que quiero hacer, pero estábamos en Miami, llevábamos como mucho tiempo componiendo y ya como que entrábamos en la sesión como, pues no sé, que sea lo que fluya hoy aquí, porque como que llevamos mucho trabajo ya en la cabeza acumulado y a veces es complicado, y pues dimos con unos acordes, escribimos parte de la canción y como que no acabamos de encajar hacia dónde llevarnos la canción para que nos cuadrara, para que nos gustara todo el camino que estaba cogiendo, hasta que de repente se nos ocurrió ir por ahí, y cuando lo probamos nos gustó a todos los que estábamos en el estudio y entendimos que era el lugar correcto, ya sea donde tenía que dirigir la canción, y por eso te digo que no fue algo como buscado, fue como que la misma canción nos dijo, oye, tenéis que ir por aquí.
¿Qué mensaje quieres o querías o quieres transmitir con la letra de esta canción?
Dejo entrever lo que es una relación tóxica, lo que se siente con ese duelo de cuando estás dentro, lo que tiene este tipo de relaciones también es que se vuelven un poco adictivas al final y es como una espiral, es un círculo de cosas que te rodean que no son buenas pero que se vuelven adictivas y que es un poco complicado salir, quiero reflejar un poquito eso.
Has mencionado que con este sencillo comenzabas tu año, ¿qué viene de música nueva para Mark en los próximos meses?
Bueno, ya con lo que vuelva ya yo creo que va a formar parte de mi nueva era y de la nueva era estética tanto estética como musical, no sé todavía cuándo va a empezar esa era pero sí que este año veremos parte de ella seguro y al año que viene espero poder haber sacado ya todo el álbum.
Ya el álbum está casi listo, simplemente pues queda un poquito de paciencia porque yo tampoco tengo prisa por por acabarlo, estoy haciendo que el puzzle encaje, que las piezas encajen y no me quiero como dar prisa porque ya me da mucho espacio para hacer todo el disco, quiero estar tranquilo.