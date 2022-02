Karol G: Además de Anuel AA, estos son otros de los novios que ha tenido

A propósito del rapero Reykon, aunque nunca se confirmó si hubo o no una relación amorosa entre los dos, el cantante sí fue un hombre que dejó gran huella en Karol G al ser la primera persona en darle una oportunidad para trabajar en la música, como parte de sus coros, y ahí aprendió cómo se armaba un espectáculo, cómo eran las giras, los ensayos. Fueron casi tres años de intenso aprendizaje para después seguir su camino sola y ambos grabaron el tema ‘301’, que le permitió a la joven cafetalera ser conocida fuera de su país. La relación al parecer no quedó en buenos términos, pues después de esa grabación no se han vuelto a ver, ni hablar, esto de acuerdo a recientes entrevistas que ambos han dado por separado.