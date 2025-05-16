Descargar App
¡Dallas se enciende con el regreso del Uforia Latino Mix Live!

Prepárate para una noche llena de ritmo, energía y sabor latino en el evento más esperado del verano.

Univision

Prepárate para una noche llena de ritmo, energía y sabor latino en el evento más esperado del verano.

Este año, el escenario del Dos Equis Pavilion vibrará con la presencia de Natti Natasha, Prince Royce, Wisin, Latin Mafia y Luis Figueroa íconos de la música latina que encenderán la fiesta con todos sus éxitos. Pero esto apenas comienza… muy pronto se anunciará el line up completo, ¡y promete sorprender!

Si eres fan del reguetón, la bachata, el pop o cualquier ritmo que haga mover el cuerpo, no te puedes perder esta experiencia.

Sigue conectado a Uforia y Latino Mix Dallas para ser el primero en conocer los próximos artistas confirmados.

Compra ya tus entradas en Ticketmaster.

¡Nos vemos en el Uforia Latino Mix Live, Dallas!

