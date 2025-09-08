Carín León está nominado a 5 categorías, entre ellas Artista Premios Juventud del Año

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

El 19 de agosto se dieron a conocer los 231 nominados de Premios Juventud 2025 y descubrimos que Carín León es uno de los nombres que más se repite en la lista de candidaturas.

Carín León acumula 5 nominaciones en Premios Juventud 2025

El cantante de 36 años la está 'rompiendo' en el regional mexicano. Por un lado, lidera las listas de escucha de este género y, por si fuera poco, también tiene colaboraciones con importantes artistas, en las cuales integra sonidos diferentes para marcar un nuevo rumbo en este estilo.

Sus lanzamientos de 2024 y 2025, incluyendo el álbum ‘Boca Chueca, Vol.1’, así como sus canciones con Maná y Camilo, son prueba de ello.

No por nada, se posiciona como uno de los artistas más nominados en Premios Juventud 2025: contiende en cinco categorías. Sus nominaciones son:





Artista Premios Juventud del Año

La Mezcla Perfecta por la canción ‘Vivir Sin Aire’ con Maná

Tropical Mix por la canción ‘Una Vida Pasada’ en colaboración con Camilo

Mejor Canción Música Mexicana con el tema ‘El Amor de Mi Herida’

Mejor Álbum Música Mexicana con ‘Boca Chueca, Vol.1’

Carín León, nominado en 5 categorías de Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se celebrará el jueves 25 de septiembre. A las 7P/6C inicia el programa especial Noche de Estrellas, con lo mejor de la alfombra azul, y la ceremonia de premiación arranca a las 8P/7C.

¿Dónde ver Premios Juventud 2025?

No hay manera de que te pierdas la gran celebración del talento latino, pues se transmitirá en televisión y en línea.

Podrás disfrutar Premios Juventud 2025 por la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión o, si lo prefieres, en ViX, el mejor servicio de streaming. Todas estas opciones son completamente gratuitas.

Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto a través de las redes sociales de Premios Juventud y el sitio web oficial.

¿Cómo comprar boletos para Premios Juventud 2025?

¡Panamá y tus celebridades favoritas te esperan! Para asistir a la fiesta más hot del año, ingresa a la página www.premiosjuventud.com y da clic en la sección ‘Boletos’. Esto te llevará a otro sitio web, donde podrás comprar tus boletos oficiales de manera segura.

Por último, ingresa los datos que te solicita, paga y, ¡listo!

Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

¿Quiénes serán los host de Premios Juventud 2025?

Las tres presentadoras para la fiesta más hot del año serán Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.