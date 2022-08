Anuel AA y Yailín ‘La Mas Viral’: ¿Serán padres en medio de un proceso de divorcio?

El periodista aseguró que podría existir un acuerdo prenupcial que hablaba enfáticamente de no embarazarse por el momento: “Pero lo que no es tan de felicidad y agrado es que, ciertamente, hay una crisis (…) Al final el tiempo da la razón, y hay una crisis en el matrimonio, una crisis fuerte y ojalá no pase, porque se habla hasta de divorcio”.