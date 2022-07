Anuel y Yailín pasan un mal momento en concierto por fanáticos de Karol G

Hace unas semanas el intérprete de ‘Ella Quiere Beber’, protagonizó otro bochornoso momento, cuando mencionó a Karol G en su concierto. “Esas bebe… Chivirikas! las bebecitas no, las bebecitas ya no, ya no conviven, ya no corren aquí”, intentó corregir el reggaetonero. Algunos seguidores del cantante han dicho que Anuel AA no ha olvidado a Karol G.