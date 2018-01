En Tallahassee no veían algo así desde hace casi 30 años

El sur de Estados Unidos ha recibido una tormenta de invierno la mañana del miércoles, y no tardó en causar problemas importantes en Florida, conocida como 'Sunshine State' (estado del Sol) .

El frente masivo llevó las temperaturas más frías en años a algunas zonas del estado. Incluso, Tallahassee tuvo su primera nevada después de 28 años, el miércoles en la mañana.

La oficina del Servicio Nacional de Meteorología de Tallahassee confirmó que cayeron 0.1 pulgadas de nieve en el área del centro de la capital del estado, la primera nieve mensurable en la ciudad desde 1989.



SNOW IN FLORIDA! Check out this incredible video from Tallahassee just a few minutes ago, showing the snow coming down! ❄❄❄



(Video courtesy: Matt Schnippert @altotus) pic.twitter.com/IHK8p4EyKi