"Suenas asqueroso, tu idioma suena asqueroso": Los insultos de una clienta a la dueña de un local de manicura en Florida

En el video que se ha hecho viral en las redes sociales, se ve a la clienta iracunda quejándose agresivamente no sólo porque no le aplicaron una capa de pintura, sino que el hombre que la estaba atendiendo no hablaba inglés.