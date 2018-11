¿Llegará el condado de Broward a contar todos los votos antes de que venza el plazo?

El condado de Broward continúa en el ojo de huracán, en medio de la situación de recuento de votos del estado de Florida. No sólo ha sido el más problemático y el que ha registrado más protestas después de las elecciones, sino que fue el último en empezar el proceso.

Extensión del plazo

Todo esto cobra especial importancia porque el plazo para entregar los resultados del recuento vence el jueves a las 3:00 pm. Y, de no terminar de contar los votos a tiempo, el resultado podría beneficiar a una de las partes, específicamente a los republicanos.

De acuerdo con el reglamento estatal y según lo confirmó Sarah Revell, directora de comunicaciones del Departamento de Estado de Florida, si un condado no presenta el recuento antes de la fecha límite, se toman como válidos los resultados archivados hasta ese momento.

En caso de no llegar a la fecha límite, el condado podría pedir una extensión al departamento de elecciones del estado. De hecho, la tarde del martes una corte de circuito falló a favor de una petición para extender la entrega de boletas recontadas para el condado de Palm Beach hasta el 20 de noviembre.

Para el experto en procesos electorales Fernand Amandi, resulta difícil pensar que un estado gobernado por republicanos, conceda esa extensión que sólo podría beneficiar a sus oponentes. “Harán el intento, pero siendo el gobernador el oficial que más o menos tiene el poder de extender o no, no tengo mucha esperanza de que eso pase”, explicó.

Un condado con historia negra

Según Brenda Snipes, supervisora de elecciones Broward, el proceso se retrasó porque una de las 10 máquinas de conteo de boletas no estaba funcionando. Además, dijo que las máquinas tuvieron que calibrarse durante el fin de semana, por lo que los trabajadores no pudieron comenzar a clasificar todas las papeletas hasta el domingo.

"He trabajado aquí durante unos 15 años, y debo decir que esta es la primera vez que esta oficina o yo hemos estado bajo una carga de este calibre", dijo Snipes.

El martes, en medio de la tormenta de críticas, Snipes dijo que está considerando retirarse después del recuento. "Es hora de seguir adelante", dijo a varios reporteros. "No he tomado la decisión final. Lo voy a conversar con mi familia. Ellos me dirán lo que estoy haciendo".