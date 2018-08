Estos son los 7 candidatos a gobernador de Florida que se medirán en las primarias del 28 de agosto

Es un desarrollador inmobiliario multimillonario de Palm Beach. Entró en la carrera para gobernador en junio de 2018, solo dos meses antes de las primarias demócratas. Dijo que se autofinanciaría principalmente en su campaña y, si tenía éxito en la primaria, comenzaría a gastar grandes sumas de dinero para ayudar a los demócratas en las carreras legislativas estatales. Ya sea que gastemos $ 100 millones, $ 50 millones, $ 200 millones, gastaremos lo que sea necesario para asegurarnos de que nuestro mensaje se escuche al menos por igual a lo que ha sido el mensaje republicano, dijo. Su campaña se ha centrado en temas de educación, en particular, aumentar el acceso a la formación profesional y preescolar gratuito para niños. Dijo que había entrado en la carrera porque sus oponentes no habían generado entusiasmo entre los demócratas de Florida y no creía que pudieran derrotar al candidato republicano en las elecciones generales. Greene se postuló para el Senado de EEUU en 2010 y perdió ante Kendrick Meek en la primaria por un margen de 51 a 38. Gastó $ 23.5 millones de su propio dinero en la carrera. En 1982, se postuló sin éxito para el Congreso como republicano en California. Antes de comenzar su carrera como inversionista y desarrollador de bienes raíces, Greene asistió a la Universidad John Hopkins y a la Escuela de Negocios de Harvard.