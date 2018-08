Rick Scott invirtió en tres firmas que hicieron negocios con Venezuela, aunque él mismo aprobó una ley para prohibirlo

Desde Bogotá, Scott dijo a Univision Noticias que él no toma las decisiones sobre las inversiones de su capital. "No es hipocresía, yo no tengo idea dónde se invierten mis bienes, no estoy involucrado en eso", aseguró.