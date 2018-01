LOS ÁNGELES, California.- Una niña de 2 años fue rescatada luego de quedar sepultada por una avalancha de lodo que durante la madrugada del martes desprendió la poderosa tormenta que azota a la región, la cual ha dejado al menos 13 muertos en una comunidad de Santa Bárbara, California.

Berkeley y Karen Johnson, residentes de Montecito, en el condado de Santa Bárbara, contaron que alrededor de las 3:00 de la mañana fueron despertados por el fuerte aguacero que empezó a inundar su vivienda y un estruendo que los obligó a salir.

A lo lejos observaron las llamas que había dejado una explosión ( debido a la ruptura de una tubería de gas) por lo que decidieron subir al techo al escuchar el amenazante ruido de rocas y árboles que se desplazaban de la ladera hacia su casa en Olive Mill Road.

Unos 45 minutos después, luego de que la avalancha había pasado y dejado su casa con unos 8 pies de lodo, los Johnson escucharon el llanto de un bebé que provenía de la casa vecina, donde vivía una madre soltera con sus dos pequeños hijos, según reportes de prensa local.

#CAStorm - Firefighters rescue a girl who was trapped in Montecito following heavy rain and mudflow in the 300 block of Hot Springs Road. pic.twitter.com/tfUw0cDbXx