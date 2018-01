Poderosa tormenta en el sur de California obliga a la evacuación de miles de residentes

LOS ÁNGELES, California.- La lluvia que empezó a empapar este lunes el sur de California sería el inicio de una fuerte tormenta que ha obligado a la evacuación de miles de residentes en las zonas devastadas por los recientes incendios forestales ante el riesgo de deslizamientos de tierra.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) estima que el aguacero arrecie durante la noche de este lunes y las primeras horas del martes para extenderse hasta el miércoles.

La primer tormenta invernal de la temporada podría acumular varias pulgadas de nieve a los 4,000 pies de altura, mientras que algunas zonas podrían recibir hasta seis pulgadas de lluvia en pocas horas.

Los modelos de computadora del NWS indican que la tormenta tropical preliminar de este lunes chocará durante las primeras horas del martes con un frente frío proveniente del Golfo de Alaska, lo que hará que el temporal sea más intenso de lo que se pensaba.



Las autoridades temen especialmente que las fuertes lluvias provoquen el reblandecimiento de tierra en laderas quemadas por los incendios Thomas, Creek, Rye, Skirball, La Tuna y Fish, donde pudieran registrarse aludes de lodo y escombros.

Órdenes de evacuación se han emitido para miles de residentes de los condados de Santa Bárbara y Ventura, donde el incendio Thomas arrasó con casi 282,000 acres para convertirse en el más grande de los registrados en la historia de California.

Por su parte el Sheriff de Los Ángeles ordenó este lunes la evacuación obligatoria de 300 hogares en Kagel Canyon, Lopez Canyon y Little Tujunga Canyon. Otras 180 viviendas de la ciudad de Duarte también han sido evacuadas por su proximidad a la zona que en junio pasado arrasó el incendio Fish.



El NWS pronostica un promedio de tres cuartos de pulgada de lluvia por hora durante el pico de la tormenta, por lo que una alerta por inundaciones repentinas entrará en vigor a partir de las 10 de la noche de este lunes para toda la región.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles estableció un centro de evacuación en el Sun Valley Recreation Center para alojar a quienes están siendo desplazados de sus viviendas. También se acondicionaron refugios para animales en el Pierce College de Woodland Hills y el Hansen Dam Equestrian Center de Sylmar.

También se emitió una "advertencia de evacuación voluntaria" a partir de las 10:00 pm para residentes de Burbank, Glendale y Los Ángeles ubicados en la zona afectada por el incendio La Tuna en septiembre pasado, habilitando un albergue temporal en el McCambridge Recreation Center.



Numerous showers with light to moderate rain covered much of the area late this afternoon. Rainfall intensities will increase tonight as the main front approaches. #LARain #cawx #SoCal pic.twitter.com/BqKqUlf7m2