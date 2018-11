LOS ÁNGELES, California.– Suponiendo que hasta ahora te enteras de que este 6 de noviembre (¡mañana!) hay elecciones de mitad de periodo en California y no sabes ni cómo participar, pero prefieres no investigarlo, te tenemos una guía rápida y fácil para ponerte al día.

Ten en cuenta que no serás el único que apenas va llegando y nos ponemos en tus zapatos. Entendemos que puede ser abrumador, que tal vez no entiendas qué se vota o nunca en tu vida hayas visto una boleta electoral (si se trata de tu primera vez votando). "La personas se intimidan con las cosas que no conocen", advierte Jeanette Senecal, de la Liga de Mujeres Votantes.

"La gente no quiere parecer estúpida. No quieren verse como si no supieran lo que están haciendo. Y cuando reconoces y aprecias realmente la importancia de votar y te preocupa equivocarte por el impacto tan significativo que esto puede tener, puedes entender por qué las personas huyen de eso", agrega.

Pero no hay de qué preocuparse ni avergonzarse, estos recursos son tu hoja de repaso:

¿De qué son estás elecciones?

Son las elecciones de mitad de periodo ( midterm elections, en inglés) que se realizan cada cuatro años en medio de cada periodo presidencial, lo que explica su nombre. No solo está en juego el control del Congreso, los resultados de estas votaciones impactan tu vida como ciudadano, porque se eligen los cargos del gobierno estatal que te representa.

Los californianos no solo votarán para elegir su próximo gobernador, senador nacional y puestos en la legislatura estatal. También tienen que decidir sobre una serie de enmiendas a su Constitución (proposiciones) que podrían significar un alivio económico para tu bolsillo y el de millones de personas.

Cómo votar paso a paso

Paso 1:

Asegúrate de que estés registrado para votar y puedas hacerlo. Puedes confirmarlo simplemente entrando a la página web de la Secretaría de Estado en este link y con tu licencia de conducir o tarjeta de identificación en mano averiguar si ya estás inscrito.

¿Y si no te registraste a tiempo? Tranquilo, todavía puedes registrarte y votar el mismo día de las elecciones (6 de noviembre) aunque hayas dejado pasar la fecha límite de registro. Se llama registro de votación condicional y lo puedes hacer solo en la oficina electoral de tu condado (haz click aquí para encontrar la tuya), donde votas en una boleta provisional que será contada después de que tu registro pueda ser verificado.

Si quieres más información de cómo votar y qué documentos necesitas, en esta guía te explicamos todo:

Paso 2:

Infórmate y haz la tarea. Como lo prometido es deuda, aquí te ayudamos.

Todvía tienes tiempo de hacer la investigación, pues los puestos de votación estarán abiertos este martes hasta las 8:00 pm, pero te ayudamos con algunos recursos disponibles y un pequeño resumen de las 11 proposiciones para que entiendas de qué se tratan y puedas tomar una decisión sobre ellas sin tener que ir muy lejos.

Las proposiciones (de sí o no):

Proposición 1: Autoriza la emisión de 4,000 millones de dólares en bonos para financiar programas de asistencia de viviendas existentes para residentes de bajos ingresos, veteranos, etc. Este estatuto es un esfuerzo por aliviar la crisis de vivienda que atraviesa el estado. Financiaría hipotécas con bajas tasas de interés para que los veteranos puedan compras casas o granjas y ayudaría con fondos a la construcción de apartamentos y casas para aproximadamente 30,000 residentes de apartamentos con bajos ingresos.

Proposición 2: Autoriza la emisión de bonos para financiar el programa de vivienda existente 'No hay lugar como el hogar' para personas con enfermedades mentales. Este estatuto legislativo permitiría que el estado utilice los ingresos de los impuestos a millonarios por 2,000 millones de dólares (que fueron previamente aprobados para el financiamiento de los servicios de salud mental, pero una demanda estaba evitando que se usara el dinero en vivienda, uno de los principales asuntos para ayudar a los enfermos mentales sin hogar).

Proposición 3: Autoriza bonos para financiar proyectos para el suministro y calidad del agua, cuencas, peces, vida silvestre, conducción de agua, así como sostenibilidad y almacenamiento de aguas subterráneas. Propone la emisión de 8,877 millones de dólares en bonos para infraestructura ambiental y proyectos ambientales del estado.

Proposición 4: Autoriza la emisión de 1,500 millones de dólares en bonos para financiar la construcción en hospitales que proporcionen atención médica infantil. Los bajos reembolsos estatales del Medi-Cal hacen casi imposible que los hospitales de niños sean renovados para cumplir con los estándares sísmicos y esta propuesta de ley ayudaría a que estos edificios puedan expandirse y renovarse.

Proposición 5: Cambia los requisitos para que ciertos dueños de propiedades transfieran su base de impuestos de su propiedad a una propiedad nueva, eliminando ciertos requisitos de transferencia para propietarios de viviendas mayores de 55 años, incapacitados y para propiedades contaminadas o afectadas por desastres naturales. Pero esto beneficiaría a los prósperos dueños de vivienda que quieren mudarse a casas nuevas y mantener sus impuestos bajos, pero las ciudades, condados y escuelas distritales perderían dinero.

Proposición 6: Elimina financiamiento para la reparación de carreteras reduciendo impuestos sobre el combustible que fueron aprobados en 2017. Los contribuyentes se estarían ahorrando unos dólares cada que ponen gasolina, pero terminarían gastando más en reparaciones de su vehículo por conducirlo por calles dañadas o con baches sin reparar por falta de financiamiento.



Proposición 7: Permite que la legislatura de California cambie el período de horario de verano y lo deje permanente. Es decir, el conocido como daylight saving time, sería el horario de todo el año si el gobierno federal lo permite.

Proposición 8: Regula los montos que las clínicas de diálisis renal ambulatorias cobran por el tratamiento de diálisis. Requiere que se hagan informes anuales al estado, prohíbe que las clínicas se rehúsen a tratar pacientes debido a su fuente de pago. Pero de acuerdo a los críticos de esta propuesta, es una medida impulsada por trabajadores de la salud sindicalizados que no logran ponerse de acuerdo y aunque limitará las ganancias de los centros de diálisis, no mejorará el cuidado del paciente y podría disminuir el número de clínicas en momentos que se necesitan más.

Proposición 9: La propuesta 9 se retiró de la boleta electoral por orden de la Corte Suprema de California. Se trataba de una iniciativa para dividir el estado en tres, que fue bloqueada.

Proposición 10: Amplía la autoridad del gobierno local para establecer control sobre la renta en propiedades residenciales. Deroga la ley estatal que actualmente restringe el alcance de las políticas de control de renta que las ciudades y otras jurisdicciones locales pudieran imponer sobre propiedades residenciales. Esta medida no impondrá renta controlada en ningún lado automáticamente, pero le dará el poder a los gobiernos locales para regular el alquiler en cualquier tipo de vivienda. Las ciudades podrán tener así la opción de considerar esto como una opción para luchar contra el desplazamiento en lugares donde las rentas siguen subiendo y están por las nubes.



Proposición 11: Requiere que los empleados de ambulancias de emergencias del sector privado estén de guardia durante sus recesos laborales. Permitiría que los proveedores de ambulancias le pidan a los trabajadores permanecer de guardia durante los descansos pagados para proveer ayuda cuando sean necesitados.

Proposición 12: Establece nuevos estándares para el confinamiento de animales de granja específicos, prohíbe la venta de pruductos de animales que no cumplan las normas. Busca prohibir la venta de carne de animales confinados a espacios que sean más pequeños que ciertos tamaños específicos. Es una medida que elimina la crueldad animal innecesaria.

¿Por qué deberías votar?



Paso 3:

¡Vota! No busques excusas:

- "Es muy complicado": A pesar de toda la información anterior, puede que todavía haya espacios que no sepas cómo llenar de la boleta electoral. No dejes de hacerlo por no entender todas las contiendas, recuerda que puedes dejar en blanco en las que no quieras participar, pero hay muchas otras que afectarán directamente tu bolsillo y tu vida, así que no dejes que otros decidan por ti.

- "No tengo tiempo": Recuerda que por ley se exige a empleadores públicos y privados que autoricen a sus trabajadores tiempo libre para votar. Habla con tu jefe y saca dos horas para ir al centro de votaciones más cercano.