"Fueron torturados"

La abogada detalló que las peticiones de estos hombres eran que les dieran uniformes limpios, ropa interior nueva, mejores alimentos, asistencia médica adecuada, no ser humillados por el personal y que no limitaran las comunicaciones con sus abogados y familiares.

Hablan dos presuntas víctimas

"Me bañaron con gas pimienta, me agarraron a la fuerza, me dieron arañazos, me doblaron la mano y me bañaron con agua hirviendo que no podía soportar", detalló el migrante luego de una conferencia de prensa frente a la oficina de ICE en Los Ángeles, en la cual se expuso esta demanda.