Recorrió 3,000 millas para confrontar "con violencia" a Google por cerrar su canal de YouTube

En su recorrido de costa a costa, el hombre de 33 años tuvo un par de roces con la justicia. A su paso por Iowa, oficiales de la Patrulla Estatal hablaron con él en dos ocasiones: la primera durante un accidente vehicular que no dejó personas heridas y la segunda después de que vandalizó el baño de una gasolinería.

Inicialmente Long no despertó las sospechas de los agentes de la Patrulla Estatal de Iowa. Sin embargo, este domingo, dos días después del incidente en la gasolinería, los oficiales se comunicaron con el departamento de Policía de Mountain View para informarles no solo que el sospechoso ya se encontraba en California, sino que tenía planes de "actuar de manera violenta" si su reunión con el personal de Google no tenía los resultados que él esperaba.