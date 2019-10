PG&E confirma que 365,000 hogares y negocios siguen sin luz desde el sábado por los apagones masivos

Los trabajos a marchas forzadas para inspeccionar las líneas de tendido eléctrico no fueron suficientes para restablecerle el servicio a los 973,000 clientes afectados antes de que comenzara el nuevo apagón masivo que afecta a más de medio millón de viviendas y comercios. En total, los técnicos de PG&E apenas pudieron conectar la luz para unos 574,000 clientes al momento en que iniciaron los nuevos cortes del martes por la madrugada.

Los nuevos apagones comenzaron el martes desde las 4:00 en cinco condados del extremo norte de California, mientras que en el Área de la Bahía arrancaron en punto de las 7:00 am en Sonoma, Marin, Napa y Solano. En el resto de la región, los cortes de energía estaban programados para las 10:00 pm en los condados de Santa Clara, San Mateo, Alameda y Contra Costa, sin embargo, durante la madrugada del miércoles PG&E informó que no cortaría la electricidad en estos últimos, lo que redujó en aproximadamente 30,000 el número de personas afectadas.

PG&E, en la mira por nuevos incendios

El gobernador de California no ha quitado el dedo del renglón en sus señalamientos contra PG&E por los apagones preventivos que han dejado sin luz a millones de personas en todo el estado. "No estaríamos aquí si no fuera por los años y años de avaricia y malas administraciones de la empresa de servicios públicos más grande del estado de California, PG&E", dijo el mandatario en una de sus ruedas de prensa desde la zona amenazada por el incendio Kincade.