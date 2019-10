Horas decisivas en la lucha contra el incendio en el norte de California que amenaza con quemar 80,000 casas

La alerta de bandera roja expiró este lunes en punto de las 11:00 am, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva que entrará en vigor para los condados del norte de la Bahía de San Francisco a partir de las 8:00 am del martes. El nuevo episodio climático no será tan extremo como el del fin de semana, pero traerá consigo rachas de viento que pueden alcanzar las 65 millas por hora.