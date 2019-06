PG&E alista apagones para este fin de semana en el Área de la Bahía ante el riesgo de incendios

En el norte de la Bahía, se estima que la interrupción al suministro eléctrico afecte a miles de clientes desde las 6:00 am hasta la 1:00 pm del sábado. En el condado Napa, las zonas de riesgo son el este y Lake Berryessa; en el condado Solano el mayor peligro es para Suisun City, Vacaville y Winters: y para el condado Yolo son algunas porciones de Davis y Winters. El impacto será mayor en la región de la Sierra foothills, donde unos 21,000 clientes podrían no tener electricidad entre las 9:00 pm del sábado y las 10:00 am del domingo.