Inician apagones para 600,000 clientes en el norte de California pese a que cientos de miles siguen sin luz

La cuarta ronda de apagones masivos para 596,000 clientes omenzó a las 5:00 am de este martes para cinco condados del extremo norte de California, mientras que en el Área de la Bahía arrancaron en punto de las 7:00 am en Sonoma, Napa y Solano. En el resto de la región, los cortes de energía darán inicio a las 11:00 pm y estos incluyen a los condados de Marin, Santa Clara, San Mateo, Alameda y Contra Costa.

“Es posible que clientes actualmente afectados por el apagón preventivo del 26 de octubre sean parte del programado para el 29 de octubre. También es posible que no se logre restablecer la energía eléctrica para algunos clientes impactados por los cortes de luz del 26 de octubre antes de que comiencen las nuevas interrupciones en el servicio”, advirtió PG&E en un comunicado .

PG&E, en la mira por nuevos incendios

El gobernador de California no ha quitado el dedo del renglón en sus señalamientos contra PG&E por los apagones preventivos que han dejado sin luz a millones de personas en todo el estado. "No estaríamos aquí si no fuera por los años y años de avaricia y malas administraciones de la empresa de servicios públicos más grande del estado de California, PG&E", dijo el mandatario en una de sus ruedas de prensa desde la zona amenazada por el incendio Kincade.