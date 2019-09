Expertos aseguran que los indigentes no están perjudicando la calidad del agua en California

Steve Fleischli, director de iniciativas de agua en el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, salió en la defensa de los sin techo y aseguró que: "Ningún científico de la EPA o miembro del personal reglamentario va a afirmar que hay una conexión directa entre las personas sin hogar y los problemas planteados en esa carta. Es un truco político puro ", dijo Fleischli a The Hill .

"Están tratando de conectar los puntos, pero no hay conexión entre las dos cosas. Los problemas de agua potable que citan no tienen nada que ver con la falta de vivienda. Las personas sin hogar no están aportando arsénico al agua del grifo", dijo Fleischli. "Es completamente absurdo".