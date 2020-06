¿Cuáles son las razones por las que California busca eliminar las prisiones juveniles?

¿Por qué CJCJ apoya la eliminación de las cárceles juveniles?

¿Qué razas tienen más población juvenil en las cárceles de California?

¿Cuál es la experiencia de un joven recluido?

“¿Sabes lo extraño que fue abrir mi propia puerta cuando llegué a casa? Imagínese pasar 5 años diciéndole qué hacer, cuándo despertarse, cuándo hacer algo, y salir a la sociedad. Fue abrumador, no sabes qué hacer con eso. He estado recluido en la violencia, me han dicho qué hacer, he sido oprimido, asustado por mi vida, solo tratando de terminar el programa y ahora estoy de regreso en la sociedad y tengo esta abrumadora sensación de aislamiento”.