DMV de California comparte información con agencias del orden pero no coopera con ICE en reconocimiento facial

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) aseguró que sus oficinas no cooperan con las agencias del orden en el uso de tecnología de reconocimiento facial, luego de que el diario The New York Times reportara que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha tenido acceso a la información de las bases de datos de las licencias de conducir en estados que ofrecen el carné para indocumentados.