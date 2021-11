California envía 750,000 nuevos cheques de estímulo y tu código postal te dirá cuándo llegan

Las principales razones por las cuales una familia que gana menos de $75,000 no recibiría el pago son porque no han presentado su declaración de impuestos o recibieron el primer cheque de estímulo estatal y no tienen hijos. Pero si crees que calificas y aún no te ha llegado, una vocera de la Junta de Impuestos aconseja comunicarse con ellos.