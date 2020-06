Texas alcanza cifra récord de hospitalizaciones por coronavirus por segundo día consecutivo

Sin embargo, este no es el único número que continúa en aumento en el estado. Los funcionarios de salud estatales informaron sobre 2,331 casos nuevos de contagios de Covid-19, lo que elevó el total de infecciones a 86,915 , mientras las muertes relacionadas a la enfermedad incrementaron a 1,971.

No obstante, es probable que el número real sea mayor debido a que muchas personas no han sido evaluadas y los estudios sugieren que las personas pueden infectarse y no presentar síntomas.