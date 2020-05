Sigue en aumento la cifra de hispanos contagiados por coronavirus en San Antonio

Las razones del alto número de contagios y muertes de hispanos por coronavirus en San Antonio

“Muchos mueren por estar evitando las pruebas del Covid-19 porque tienen miedo a ser deportados. Otros no tienen seguro médico. Además, las enfermedades preexistentes entre la comunidad hispana son altas y muchas personas trabajan en industrias donde poco a poco sus pulmones se ven afectados”, señaló el galeno.

Los hispanos son el grupo con mayor tasa de personas no aseguradas en Estados Unidos. Según datos de UnidosUS, el 18% de los latinos no están asegurados frente al 5% de los blancos no hispanos.