Empleado del centro para ancianos de Incarnate Word da positivo por coronavirus

De acuerdo con la publicación, el trabajador no proporcionó atención directa a los residentes y descartaron que el caso pueda estar relacionado con la enfermera que trabajó tanto en The Village como en Southeast Nursing , asilo en el que se reportó un brote de coronavirus.

"Las dos personas no trabajaban en el mismo edificio y no habrían tenido contacto. No hay otros empleados de Village con una prueba COVID-19 positiva, y no hay residentes en The Village con una prueba positiva. Los investigadores de Metro Health están trabajando actualmente en el caso de este empleado", aseguró The Village.