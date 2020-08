El Paso: primer aniversario del ataque contra el corazón de la comunidad binacional más antigua de México y EEUU

Historia de "La Línea"

Hermanas, fronterizas y contradictorias

“Juárez también está de luto”

“United we stand [Estamos unidos]”, decía uno, rodeado de veladoras con la imagen de la virgen de Guadalupe. “Juárez también está de luto”, se leía en otro. “En memoria de nuestra gente, nuestros paisanos, desde algún lugar de México”. “WHY? How this coward coming from East and choosing El Paso to target our people. Why?” (“¿POR QUÉ? ¿Por qué este cobarde viajó desde el este y eligió El Paso para atacar a nuestra gente? ¿Por qué?”).