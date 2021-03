Departamento de la policía de Uvalde, Texas, no da abasto por la gran cantidad de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera

Con tan solo 40 oficiales en el Departamento de Policía de la ciudad de Uvalde y 14 agentes pertenecientes a la Oficina del Alguacil del condado, el jefe del cuerpo policial, Daniel Rodríguez , aseguró a Univision que no dan abasto para poder detener a las decenas de migrantes indocumentados que pasa por la zona fronteniza ni auxiliar a las llamadas y crímenes que ocurren en la zona.

"Con todo el tráfico de personas , ayudamos a la Patrulla Fronteriza , pero hace falta más ayuda. No podemos hacer lo que necesitamos en a ciudad y después ayudar a los agentes fronterizos. Tenemos muchas llamadas de ayuda o de lo que sea y se nos hace difícil hacer todo y sí falta ayuda", dijo Rodríguez.

"No me gusta ser político, pero no siento que la admionistración de Biden está haciendo todo lo que puede para tomar control" de lo que ocurre en la frontera sur del país.