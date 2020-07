Utah llega a un momento critico, Coronavirus podría agotar capacidad hospitalaria en agosto

Estas cifras no incluyen a los pacientes en camas de cuidados intensivos con indicios de infección con el Coronavirus cuyos casos, de ser confirmados, harían que la tasa de hospitalizaciones sea aún peor.

Existe una gran incertidumbre, tanto entre profesionales de la salud, como en el público general. El Dr. Ryan Murphy del sistema de salud de la Universidad de Utah, citado por la estación local 2KUTV, dijo que " los pacientes están asustados y no solo por ellos mismos y por lo que les va a pasar, sino por lo que les va a pasar a sus familias". El Dr. Murphy trata a múltiples pacientes con contagiados con el Coronavirus por semana.

El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos en los hospitales de Utah es actualmente del 65%. Un mes más de aumentos como los vistos en junio agotará la capacidad de cuidados intensivos en el estado. Esta situación no significa que los nuevos pacientes no serán admitidos en los hospitales, pero sí que no estarán a sus disposición los médicos especializados ni los recursos de una unidad de cuidados intensivos.