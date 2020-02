Tres estudiantes de colegio en el norte de California tuvieron contacto con una paciente con coronavirus

Los contactos con la paciente ocurrieron la semana pasada, de acuerdo con un mensaje que se mandó a estudiantes. Dentro del mismo, el Depto. De Salud Pública del condado Sacramento (CDPH) informó que no existe un riesgo de propagación en los campus.

Como medida de salud, los tres estudiantes estarán aislados y monitoreados por un periodo de 14 días, el tiempo necesario para confirmar que el virus no se incubó en el cuerpo.

El Distrito Los Rios avisó a través de un tuit que no planean cancelar clases en ninguno de los campus.

El último caso de coronavirus en California es el de una mujer que lo contrajo en el condado Solano pero del que no se puede confirmar el origen, ya que ella no había viajado al extranjero y no tuvo contacto directo con alguien infectado.