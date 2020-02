Estudiante de UC Davis muestra síntomas de coronavirus

Los dos compañeros de cuarto no muestran síntomas, y según los reglamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), no meritan realizarles una prueba el virus, de acuerdo a la universidad.

El último caso de coronavirus en California es el de una mujer que lo contrajo en el condado Solano pero del que no se puede confirmar el origen, ya que ella no había viajado al extranjero y no tuvo contacto directo con alguien infectado.