Sacramento extenderá moratoria para evitar desalojos, anuncia el alcalde Darrell Steinberg

El alcalde señaló que la ciudad trabaja de cerca con funcionarios estatales para extender la moratoria, aunque no dijo de inmediato cuánto tiempo más durará. Al preguntarle a Steinberg qué pasaría si el estado de California no extiende la moratoria, pero la ciudad sí, dijo que los inquilinos de Sacramento “no deberían preocuparse”.

Si las moratorias no se extienden, Sacramento y otras ciudades como Elk Gove, Rancho Cordova y otras, los inquilinos tendrán 120 días para pagar la renta a partir de abril y mayo.

También hay otra opción que protege a los inquilinos. Por ahora, no pueden ser desalojados debido a las reglas de emergencia de los tribunales estatales que prohíben procesar los desalojos y ejecuciones hipotecarias hasta 90 días después de que el gobernador termine el estado de emergencia, pero los sindicatos locales de inquilinos dicen que eso solo les da tiempo a los inquilinos.

"No debería morirme de hambre. No debería ... hacer que mi familia sufra un golpe de calor este verano en un intento de obtener dinero que nunca tuve la oportunidad de ganar", dijo Mackenzie Wilson.

Hasta ahora, los funcionarios del condado de Sacramento no planean una extensión de la moratoria y el gobernador Gavin Newsom no ha abordado públicamente la situación. Pero Steinberg le dice a los arrendatarios a través de ABC10 que no deberían preocuparse por los pagos de alquiler en medio de una pandemia global.