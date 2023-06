Inquilinos podrán apelar aplicaciones rechazadas de alivio de la renta por COVID-19 en California

El año pasado, grupos de inquilinos demandaron al estado por los retrasos y los rechazos durante el programa de ayudas ERAP. En aquel entonces argumentaban que el programa negó el 30% de los aplicantes, y no especificaban el por qué de la decisión. Además, de acuerdo a los documentos de la corte, el programa no estaba ofreciendo la asistencia a los inquilinos que no hablaran inglés como prometían.