"No es justo pero legalmente si es posible subir la renta" algunos inquilinos denuncian aumentos de renta en medio de la pandemia.

La ley de california prohibe que le suban más del 8 % de renta a Sandra le subirán justamente el ocho por ciento dotaría dentro del limite. Ella no tiene contrato, paga mes a mes y eso podría influir en estos constantes Aumentos. " Estamos en una crisis de vivienda pensamos que no es justo pero legalmente si hay maneras que nos pueden aumentar la renta" dijo Jovana Fagardo, Portavoz de acce.

California extendió la moratoria de renta hasta junio del 2021, sin embargo, no se restringe la posibilidad de aumentos de renta, es decir que usted no puede ser desalojado por no pagar la renta pero el dueño de la propiedad podria aumentarle el alquiler aunque usted no pueda pagarla." Es una época donde hacemos taxes para mucha gente significa reembolsos pero para nosotros es pagar más impuestos de propiedades. dijo Pelayo.