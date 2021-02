"Nos amenazan con quemar el crédito": pronostican tsunami de desalojos porque la extensión de moratoria de renta no será suficiente

"Ni podemos dormir, nos dicen: ya no quiero la renta ocupo la casa para que se vayan para este mes", dijo Flores a Univision.

En que consiste el plan: El plan contempla pagar el 80% de la renta acumulada usando dinero del gobierno federal. Bajo este plan que cuenta con un fondo de 2,600 millones de dólares, con la condición que los dueños perdonen el 20% y que prometan no desalojar al inquilino.

"Lo que deberían hacer para personas que estan a punto de ser desalojadas es poner un paro a estos desalojos, perdonar la deuda, para que no sufran y se estresen pensando que los pueden desalojar", dijo Luis Anyano, colaborador de ACCE, organización encargada en ayudar a los inquilinos.



Que hacer si no puede pagar la renta:

-Escriba una carta al dueño o persona que administra la propiedad cada mes que no puede pagar toda la renta

-Explique los motivos que le impiden pagar el total de la renta y cómo está relacionado con la pandemia

-Guarde archivos que comprueben que no puede pagar