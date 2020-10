"Me robaron hasta la bola de carne para los tacos": Roban taquería cinco veces en un mes en Stockton.

STOCKTON, California.- A José Hernández le llueve sobre mojado, no solo debe resistir a la pandemia con su restaurante de comida mexicana en la calle Wilson de Stockton, sino también tiene que enfrentar el hecho que está siendo víctima de robos constantes. "ya no se que hacer hago reportes policiales y no me escuchan, me robaron hasta la bola de carne para los tacos, tres veces" explicó Hernández a Univision 19.