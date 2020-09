"Siento coraje con esa persona, es un estafador”: Vendedor de elotes fue víctima nuevamente de robo.

Un mes después, Alberto vuelve a hacer noticia, esta vez, un presunto guardia de seguridad de la tienda cercana donde vende elotes, se acercó a él con la aparente intención de ayudar, creó una página de internet "Go found me" para Alberto y recaudó 6,785 dólares, sin embargo nunca se los entregó y como si eso fuera poco, le pidió 150 dólares a él, bajo la mentira que el banco le pedía esa cantidad para retirar el dinero “ Siento coraje con esa persona que lamentablemente es un estafador” expresó Cruz a Univision.

Alberto Cruz aún no puede creer la forma con la que actuó una persona que se hizo pasar por su amigo " sino me quería ayudar por lo menos no hubiera estafado a tanta gente que le quitó su dinero, no hubiera hecho esa página, la gente me apoyó y les doy las gracias" dijo el elotero Originario de Puebla, México.