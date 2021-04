Guía de impuestos y estímulos: el dinero adicional que los californianos pueden recibir en 2021

Estímulo de California

Recuperar los estímulos de 2020

Si no recibiste los cheques de estímulo federales de $1,200 en abril y el de $600 en diciembre de 2020 puedes solicitar el Crédito de Recuperación de Reembolso al tramitar tus impuestos.

Estos estímulos federales solo se entregaron a personas con un número de seguro social, pero dependiendo de los cambios a tu vida el año pasado y si declaraste impuestos en 2019 o no, podrías recuperar el monto de $1,800 con la declaración de este año.

El primer estímulo, de $1,200, fue basado en los ingresos de 2019, y si estos cambiaron en 2020, pudo afectar que no te llegara un cheque. Además, si tuviste un hijo, o si uno de ellos ya no es dependiente tuyo, entre otros cambios, puedes recuperar el dinero de los estímulos, pero es necesario tramitar la declaración de impuestos para saber si estos llegarán o no.