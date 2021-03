IRS confirma que parejas con ITIN e hijos ciudadanos recibirán el tercer cheque de estímulo, ¿Cómo llegará el pago?

“Get My Payment”

Para usar Get My Payment en la página del IRS, se coloca la fecha de nacimiento, número de Seguro Social, dirección y código postal. Si lo intenta varias veces y no puede comunicarse, se te bloqueará la herramienta durante 24 horas por razones de seguridad.

Cuando ingrese, el sistema mostrará uno de varios mensajes, segun el sitio web del IRS:

Estado de pago: esto significa una de dos cosas. Su pago se ha procesado o aún no se ha procesado. Si el pago ha sido procesado, mostrará una fecha de pago y si el dinero fue o será enviado por depósito directo o por correo. Si dice que se envió por correo, puede recibir un cheque en papel o una tarjeta de débito prepaga. Estado de pago no disponible: este mensaje significa que su pago aún no se ha procesado, que no es elegible para un pago o que el IRS no tiene suficiente información sobre usted. Necesita más información: este mensaje significa que se envió un pago, pero se devolvió al IRS, quizás porque se envió a una cuenta bancaria inactiva o a una dirección donde ya no vive. Si ese es el caso, la herramienta le dará la oportunidad de ingresar la información de su cuenta bancaria para que el IRS pueda volver a emitir su pago.