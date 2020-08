Los fondos federales para el coronavirus acabaron pagando la nómina de la Oficina del Sheriff de Sacramento

¿Cómo se gastaron el dinero?

¿Por qué actuaron así?

Critican uso del dinero para la nómina policial

“Tenga en cuenta que el condado de Sacramento no está aplanando la curva de covid-19 porque no tenemos suficientes pruebas, no tenemos seguimiento de contactos y los resultados de las pruebas no están llegando lo suficientemente rápido para determinar quién está enfermo.