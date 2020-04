Cheques de ayuda fiscal por el coronavirus han llegado a personas muertas en California

La mujer murió en abril del 2019 debido a un derrame cerebral, pero las autoridades no eran del IRS no estaban al tanto de eso.

Mason, un ingeniero retirado que administra la cuenta del patrimonio de su madre, notificó a la Administración del Seguro Social y al IRS de la muerte de su madre y declaró que no necesitaban ese dinero.

Él señaló que sus vecinos que tuvieron hijos en 2018 sí necesitan ese dinero y que no recibieron el estímulo correspondiente de 500 dólares a pesar de haber cumplido con sus impuestos.

Sin embargo, expertos en derecho fiscal piensan que el dinero del estímulo no podría ser recuperado por el IRS, indicó The Times .

Nina Olson, ex jefa del Servicio de Defensa del Contribuyente, un organismo de control interno del IRS, indicó que los apoyos se dan con base en su declaración de impuestos del 2019 y, si no se tienen esos datos, se hace a partir de la del 2018. Ella dijo que los beneficiarios de las personas fallecidas pueden quedarse con el dinero.

Mason, entre tanto, aún no sabe qué hará con el dinero que le llegó y ha pensado en regresarlo al IRS, pero si no es posible también podría donarlo, aunque la dependencia no tenga establecido en este momento un procedimiento para ese fin.