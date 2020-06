El 'Asesino del Estado Dorado" se declarará culpable de múltiples asesinatos y violaciones

Los abogados de Joseph DeAngelo podrían llegar a un acuerdo con los fiscales de varios condados de California para que el sospechoso de múltiples asesinatos y violaciones durante cuatro décadas evite la pena de muerte, de acuerdo con el diario The Sacramento Bee.

Aunque los detalles del acuerdo no están publicados aún en la corte, el diario cita a múltiples fuentes que pidieron no ser identificados porque no tenían la autorización para hablar con los medios. Uno de ellos dijo que la pandemia de coronavirus se consideró en las negociaciones, ya que sería difícil llevar a cabo el juicio, el cual incluiría decenas de testigos y presentaría riesgos de contagio.