Cheque de estímulo: ¿cómo afecta a los que reciben Seguro Social en California?

Ahora que el gobierno federal comenzó a distribuir cheques de estímulo de $1,400 por persona y por cada dependiente de estas, millones de personas en California esperan su pago, pero hay algunas que reciben Seguro Social y que se preguntarán qué deben hacer para recibir el dinero si no hacen una declaración de impuestos.

El IRS publicó información que indica que estas personas no tienen que hacer una declaración de impuestos, ni contactar a la agencia, para recibir el pago. Al mismo tiempo, la agencia dijo que aún no se determina la fecha para el envío del cheque, pero que este llegará de la misma manera que se recibe el dinero de los beneficios, ya sea por depósito directo o vía un cheque impreso por correo.

Adem´as, el IRS dijo que las personas que recibieron alguno de los primeros dos estímulos (en abril y diciembre de 2020) pero que no tienen activado el depósito directo, recibirán el cheque impreso o una tarjeta de débito con el dinero incluido en la cuenta. Los pagos de este tercer estímulo no se agregarán a las tarjetas enviadas el año pasado.

La mayoría de personas no necesita tomar alguna acción para recibir el pago del estímulo, pero el IRS activó la herramienta " Get My Payment" (Obtener mi pago) para ingresar información del contribuyente y saber cuándo se enviará el dinero o qué pasos seguir para conseguirlo.